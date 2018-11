Ellen Pompeo, Gabrielle Union et d'autres femmes fortes brisent les barrières d'Hollywood

Gina a ajouté : "Récemment, on m'a proposé un projet qui avait été proposé à une collègue avant moi, et elle m'a dit combien on lui avait proposé, et quand j'ai demandé la même somme, on m'a dit non, car je ne vaux pas autant que ça et qu'elle est plus célèbre que moi. Mais c'est le même travail, le même nombre d'heures."

L'égalité des salaires est un problème dans le show-biz, mais la diversité et l'inclusion en sont un autre auquel tout acteur doit faire attention.

"En tant que Blancs, c'est notre devoir, notre mission, notre responsabilité de nous assurer que l'on s'exprime partout où on va, en disant que ce n'est pas acceptable et qu'on peut tous faire mieux. C'est notre devoir, car on a créé le problème", a expliqué Ellen. "Quand je viens sur le plateau, je veux voir une équipe qui ressemble au monde dans lequel je fonctionne au quotidien, et c'est aux productions de s'assurer que l'équipe reflète le monde qu'on voit. C'est la première chose que je remarque en arrivant quelque part."

Gabrielle a continué : "Les gens devant et derrière les caméras doivent refléter le public ciblé."