Le prince Harry continue le travail de Diana avec un message d'intérêt public

Le Prince Harry rendrait sa maman très fière.

Continuant le travail de la princesse Diana pour encourager le dépistage du sida et du VIH, la tête couronnée de 34 ans a tourné un message d'intérêt public ce week-end dans le cadre de la semaine nationale du dépistage au Royaume-Uni. La vidéo commence avec une bonne nouvelle. On entend le futur papa dire : "Nous avons quelque chose à fêter. Le nombre de nouveaux cas de sida est en baisse au Royaume-Uni. Rien que ces deux dernières années, il a baissé de 28 % au niveau national. C'est incroyable. Et le dépistage a joué un rôle important dans ce changement. Mais il n'est pas l'heure de se réjouir. Rien qu'au Royaume-Uni, une personne sur huit vit avec le virus sans le savoir, et quatre personnes sur 10 avec le virus le découvrent bien trop tard et auraient déjà dû commencer le traitement bien plus tôt."

Harry explique qu'il espère éradiquer "la stigmatisation" du dépistage du sida "qui empêche beaucoup de gens de pratiquer un test simple, rapide et facile". Jusqu'à ce que le procédé soit "considéré comme normal et accessible à tous", il sera impossible de "mettre fin" à l'épidémie. "Comme vous vous protégez des maladies et des virus comme le rhume et la grippe à cette époque de l'année, vous pouvez vous protéger en faisant un test du sida", a déclaré Harry. "Se faire dépister est quelque chose dont on doit être fier. Il ne faut pas être gêné de le faire."