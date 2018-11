Barack Obama se compare à Jay-Z après avoir surpris sa femme, Michelle Obama, lors d'une présentation de son livre

Barack et Michelle Obama se sont rencontrés quand le futur président des États-Unis n'était encore qu'un associé pour l'été d'un cabinet juridique de Chicago, quand on lui a dit le premier jour de voir Michelle Robinson (son nom de jeune fille). Barack serait arrivé en retard et trempé à cause d'un orage et au fait qu'il n'avait pas de parapluie, mais Michelle a révélé dans ses mémoires que sa rencontre cet été-là fut le "moment le plus heureux de ma vie".

Bien que Michelle ait essayé dans un premier temps de refiler Barack à ses amies parce qu'elle souhaitait se concentrer sur sa carrière, le destin en a décidé autrement. Pour leur premier rendez-vous galant, ils sont allés manger de la glace, et on connaît la suite. "Dès que je me suis autorisée à avoir des sentiments pour Barack, tout s'est précipité, un mélange de désir, de gratitude, d'épanouissement et d'émerveillement", a-t-elle écrit dans Devenir.

C'est ce qu'on appelle être "Crazy in Love" !