Robert Downey Jr., Chris Evans et d'autres stars Marvel rendent hommage à Stan Lee

"Nous tous, à Lee POW! Entertainment, sommes tristes de la disparition de notre ami et mentor Stan Lee, le papa de la pop culture. Son décès aujourd'hui est un moment dévastateur et douloureux, mais l'héritage de Stan Lee, à travers son génie créatif et l'univers de ses personnages, continuera à toucher le monde pour les générations à venir. Nos pensées et nos prières vont à sa famille et aux fans de son travail, mais aussi de l'homme lui-même, en tant qu'ami qui a rendu le monde meilleur", a déclaré Shane Duffy , le PDG de POW! Entertainment, dans un communiqué. " C'était un véritable pionnier iconique sans équivalent. Ce fut un honneur de travailler à ses côtés."

Marvel Studios Robert Downey Jr. "Je te dois tout", a écrit l'acteur d'Iron Man sur Instagram. "Repose en paix, Stan."

Marvel Studios Chris Evans "Il n'y aura jamais d'autre Stan Lee", a tweeté Chris Evans, qui a commencé à interpréter Captain America en 2011. "Pendant des décennies, il a fourni aux petits et aux grands des aventures, de l'évasion, du confort, de la confiance, de l'inspiration, de la force, de l'amitié et de la joie. Il regorgeait d'amour et de bonté et laissera une trace indélébile sur un nombre incroyable de personnes. Excelsior !!"

Marvel Studios Scarlett Johansson "La galaxie vient de recevoir une nouvelle étoile du Chien", a déclaré l'actrice, qui incarne Black Widow dans plusieurs films Marvel, dans un communiqué adressé à E! News. "Je suis reconnaissante chaque jour d'être une petite partie de l'univers de Stan. C'était un visionnaire légendaire et un vrai artiste."

La suite des photos ci-dessous

20th Century Fox Ryan Reynolds "Merde... RIP Stan", a écrit l'acteur de Deadpool sur Instagram. "Merci pour tout."

20th Century Fox Halle Berry "RIP, Stan Lee. Merci d'avoir partagé ton incroyable vision avec nous. Nous t'en serons éternellement reconnaissants et ne serions pas les mêmes sans ça", a tweeté Halle Berry, qui a joué Storm dans trois films X-Men. "Je suis très honorée d'avoir fait partie de ton monde et me souviendrai toujours de cette opportunité avec amour."

20th Century Fox Hugh Jackman "On a perdu un génie créatif. Stan Lee était un véritable pionnier dans l'univers des super-héros", a écrit Hugh Jackman, qui a commencé à incarner Wolverine dans X-Men en 2000, sur Instagram. "Je suis fier d'avoir eu un petit rôle dans son héritage et d'avoir aidé à donner vie à un de ses personnages."

La suite des photos ci-dessous

Marvel Paul Bettany "Now that was a life well lived and lived to its fullest. Excelsior! 1922-2018," the actor, who played Vision in multiple films, wrote on Instagram. "‪Thank you Stan Lee, from all your fans."

Marvel Studio Zoe Saldana "Aujourd'hui, nous avons perdu un des grands. Stan Lee, tu étais une inspiration et un super-héros pour nous tous", a écrit l'actrice, qui a joué Gamora dans Les Gardiens de la Galaxie, sur Instagram. "Merci d'avoir autant contribué et de nous avoir donné quelque chose auquel nous aspirons tous !"

Marvel Studios Chris Hemsworth "RIP my friend. Thank you for the incredible adventures your stories took all of us on," Hemsworth, who played Thor, tweeted. "My love and support goes out to all your friends and family."

La suite des photos ci-dessous

Marvel Studios Joss Whedon "Stan Lee a créé un univers dans lequel, si un personnage était assez aimé, il ne pouvait jamais vraiment mourir. ÇA, c'est de l'anticipation", a tweeté le réalisateur d'Avengers et Avengers : L'ère d'Ultron. "Merci pour une grande partie de ma vie. Tu en feras toujours partie."

Marvel/Walt Disney Pictures Don Cheadle "Je suis en tournage actuellement et je viens d'apprendre la nouvelle. Stan nous a donné tellement de joie, pas seulement en tant que conteur et artiste exceptionnel, mais également à travers sa fondation", a expliqué l'acteur, qui joue War Machine, à E! News. "Sa réplique sur « Tony Stank » restera gravée à jamais. Repose en force, mon ami."

Marvel Studios Evangeline Lilly "Stan... plus qu'un maître des histoires, tu semblais toujours être un maître dans l'art de vivre", a écrit la star d'Ant-Man et la Guêpe, sur Instagram. "Tu m'inspireras pour le restant de mes jours. Tu vivras. xoxo Ta Guêpe."

La suite des photos ci-dessous

Marvel Studios Chris Pratt "Thanks for everything Stan Lee! What a life, so well lived," Pratt, who played Star-Lord in Guardians of the Galaxy, wrote on Twitter. "I consider myself extraordinarily lucky to have gotten to meet you and to have played in the world you created."

Lupita Nyong'o "I am saddened to learn about the passing of Stan Lee. From watching Marvel films with my friends in college to having the privilege to take on one of his characters in Black Panther, Stan's creative genius sparked my imagination and left me in awe," the actress, who played Nakia, wrote on Instagram. "His legacy will carry on in all of us who relish in the worlds he created. Worlds that renew our spirits and help us cope with our own."

Marvel Studios Josh Brolin "Stan Lee, Dr. Seuss et Ray Bradbury. C'est là où tout débute et tout se termine pour moi", a écrit Josh Brolin, qui a joué Cable et Thanos à l'écran, sur Instagram. "Pour ceux d'entre nous qui ont été profondément affectés par l'humanité de son imagination, l'envie de se réaliser pleinement et la nécessité de fouiller dans notre imagination immense, nous te remercions et nous te serons redevables à jamais. Repose en paix, cher Stan. Tu as amélioré notre temps sur cette planète."

La suite des photos ci-dessous

20th Century Fox Rebecca Romijn "C'était un ami. Quand nous avions peur, il nous donnait de la force. Quand nous étions seuls, il nous donnait une famille," a tweeté l'actrice, qui a joué Mystique dans la saga X-Men. "Il est peut-être parti, mais son enseignement vivra à travers nous, ses étudiants. Où que l'on aille, il faut faire perdurer sa vision. Celle d'un monde unifié. RIP Stan Lee."

Marvel/Walt Disney Studios Sebastian Stan "Merci, grande légende. Tu vas nous manquer", a écrit Sebastian Stan, qui joue James Barnes, sur Instagram. "Je ne serais pas là sans toi."

ABC Chloe Bennet "Triste, triste journée. Repose en force, oncle Stan. Tu as rendu le monde meilleur à travers le pouvoir de la mythologie moderne et ton amour de cette bizarrerie que sont les êtres humains. Tu nous a permis d'être extra humains... et même super-humains", a écrit l'acteur, qui a joué Hulk dans plusieurs films, sur Instagram. "Je suis profondément honoré d'avoir joué un petit rôle dans la constellation Stan Lee."

La suite des photos ci-dessous

Marvel Studios Mark Ruffalo "Triste, triste journée. Repose en force, oncle Stan. Tu as rendu le monde meilleur à travers le pouvoir de la mythologie moderne et ton amour de cette bizarrerie que sont les êtres humains. Tu nous a permis d'être extra humains... et même super-humains", a écrit l'acteur, qui a joué Hulk dans plusieurs films, sur Instagram. "Je suis profondément honoré d'avoir joué un petit rôle dans la constellation Stan Lee."

Paramount Pictures Gwyneth Paltrow "Je viens d'apprendre pour Stan Lee. Il va terriblement nous manquer", a écrit l'actrice, qui joue Pepper Potts dans la saga Iron Man, sur Instagram. "Quel génie, et toujours charmant. Un vrai gentleman."

Chuck Zlotnick/CTMG Tom Holland "Combien de millions d'entre nous lui sommes redevables ? Personne plus que moi. Le père de Marvel a rendu heureux tellement de gens", a déclaré Tom Holland, qui est le troisième acteur a incarner Spider-Man au cinéma. "Quelle vie et quelle réussite. Repose en paix, Stan."

La suite des photos ci-dessous

ABC Hayley Atwell "You were always so kind and enthusiastic and a delight to be around," said Atwell, who played Agent Peggy Carter. "Thank you, Stan. For all these much loved characters."

20th Century Fox Doug Jones "Que dire de la perte d'un visionnaire qui a créé un des rôles que j'ai préféré jouer ? Comme beaucoup d'entre nous, je pensais que Stan Lee vivrait pour toujours, et pourtant son bel esprit, son charme, et son héritage poétique perdureront pour les générations à venir", a écrit Doug Jones, qui a joué dans Les 4 Fantastiques et le Surfer d'Argent, sur Instagram. "J'ai le cœur gros, et il va énormément nous manquer."

Marvel Studios Kat Dennings "Stan Lee. Un gentleman et un génie", a tweeté Kat Dennings, alias Darcy Lewis dans la saga Thor. "Ce fut un honneur d'être une toute petite partie de son univers. Repose en paix."

La suite des photos ci-dessous

Netflix Finn Jones Sur Instagram, la star de Marvel's Iron Fist a écrit : "Merci pour ton imagination, ta passion et ton humour."

Matt Kennedy/Marvel Studios Angela Bassett "Plus haut et plus loin vers une gloire supérieure !", a tweeté Angela Basset, qui a joué Ramonda, la reine mère de Wakanda, dans Black Panther. "Excelsior ! Un homme bien, Excelsior !"

ABC/Kelsey McNeal Clark Gregg "Stan Lee was a brilliant, kindhearted gent whose stories thrilled me as a kid," he wrote on Instagram. "I was utterly starstruck when I met him and I will never forget that though Phil Coulson was one of the few MCU characters who did not appear in the original comics, he always treated me like one of his own."

La suite des photos ci-dessous

Chuck Zlotnick/CTMG Zendaya "The legend himself. Thank you for all you gave us," the actress, who played MJ in Spider-Man: Homecoming, wrote on Instagram. "I could not be more honored to be a very small piece of your world. Rest in superpower."

Netflix Jon Bernthal "Ce fut un honneur, mon ami. Repose en paix. Merci de m'avoir permis de jouer la comédie", a écrit l'acteur, qui incarne Punisher dans la série de Netflix, sur Instagram. "Merci de nous avoir donné autant. Tu nous manqueras."

Annette Brown/FOX Jamie Chung "RIP Stan Lee. Une véritable légende. Il s'exprimait contre les injustices à travers ses histoires ; où le bien l'emportait sur le mal", a écrit Jamie Chung, qui a joué Blink dans The Gifted, sur Instagram. "Ce fut un honneur de travailler pour toi."

La suite des photos ci-dessous

Marvel Studios Winston Duke "Merci, Stan Lee. Tu nous as donné des personnages qui résistent à l'épreuve du temps et qui évoluent avec notre conscience", a tweeté l'acteur, qui joue M'baku dans Black Panther. "Tu nous a appris que notre avenir n'a pas de limites à condition d'utiliser notre imagination. Repose en force !"

20th Century Fox Jennifer Garner "You made heroes out of women; I am so grateful to have been one of them," Garner, who played Elektra in Daredevil, wrote on Instagram. "Thank you, Stan Lee. RIP."

20th Century Fox Jessica Alba "Je prends un moment pour remercier le grand Stan Lee pour sa gentillesse", a écrit l'actrice sur Instagram. "Ce fut un immense honneur de faire partie de ton univers. Mon expérience dans Les 4 Fantastiques dans le rôle de Sue Storm/La femme invisible a beaucoup compté en tant qu'actrice débutante et a eu un énorme impact sur moi. Tu vas nous manquer, Stan Lee."

La suite des photos ci-dessous

Marvel Studios Zachary Levi "Je suis très reconnaissant d'avoir connu et travaillé avec cet homme, même brièvement, au fil des ans", a déclaré Zachary Levi, alias Fandral dans deux films de la saga Thor. "Il a changé le paysage du monde du divertissement à jamais. Le terme « légende » est un peu trop souvent employé ces derniers temps, mais il s'applique parfaitement à cet homme. Merci pour tout, Stan. Que le paradis soit plus haut en couleurs avec ton arrivée. Excelsior."

Netflix Rosario Dawson "Je suis submergée d'amour et de gratitude envers le grand héros disparu qu'est Stan Lee. Repose au paradis", a écrit l'actrice, alias l'infirmière Claire Temple dans plusieurs séries Netflix, sur Instagram. "Merci pour ton imagination, ta créativité, ta ténacité, ton inspiration et ton amour !!!"

Marvel/Disney Enterprises Aaron Taylor-Johnson "La légende : Stan Lee. Très chanceux de t'avoir connu," a écrit l'acteur qui était le Surfer d'argent dans Avengers : L'âge d'Ultron, sur Instagram. "Merci pour tous les héros que tu as réunis et que tu nous as donnés."

La suite des photos ci-dessous

Patrick Wymore/Hulu Gregg Sulkin "Stan the man. RIP," Sulkin, who plays Chase Stain in Hulu's Runaways, wrote on Instagram Stories. "Thank you for creating a special place for people to enjoy and work for, including me. Forever grateful."

Marvel Studios Elizabeth Banks "Stan Lee created one of the first characters I ever played on film and endless others that have inspired me and now my kids," Banks, who played Betty Brant in Spider-Man 3, wrote on Instagram. "Legend."

Jasin Boland/Marvel Karl Urban "Une légende. Bon voyage, Stan. J'ai eu de la chance de t'avoir connu", a écrit l'acteur, alias Skurge dans Thor: Ragnarok, sur Instagram. "Tu as rendu cet endroit meilleur et tu apportais de la joie à tous ceux que tu rencontrais. Repose en paix."

La suite des photos ci-dessous

Netflix Jessica Henwick "Repose en paix, Stan Lee", a écrit l'actrice, alias Colleen Wing dans Marvel's Iron Fist sur Netflix, sur Instagram. "Une inspiration pour tellement de gens. Tu as changé le monde comme on le connaissait."

Gareth Cattermole/Getty Images for Disney Anthony Russo & Joe Russo "Merci d'avoir rempli notre enfance avec autant de bonheur", a écrit le duo de réalisateurs sur Instagram. "Tu vas énormément nous manquer..."

20th Century Fox Olivia Munn "Stan Lee gave so much to this world and to me personally. He always had a smile on his face and so much positive energy," Munn, who played Psylocke in X-Men: Apocalypse, tweeted. "I'll miss our lunches and our talks. Rest in love, Stan."

La suite des photos ci-dessous

Frank Masi/Sony Pictures Reid Scott "RIP, Stan Lee. C'était une de mes idoles. Un des auteurs les plus prolifiques et influents de notre époque. Ses histoires étaient éducatives et divertissantes. Et ses personnages faisaient que les nerds se sentaient appartenir à une tribu de zigotos magnifiques", a tweeté l'acteur, alias Dr. Dan Lewis dans Venom : "Merci, Stan. Pour tout."

ABC Elizabeth Henstridge "Dear Stan, thank you for your imagination and incredible ability to see the superhero within all of us, painting such wonderful stories of hope and humor," the actress, who plays Jemma Simmons on Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., wrote on Instagram. "You will be missed enormously but your spirit will live on in the most magical way—bringing stories and characters of inspiration, inclusion and the funniest one liners. Being able to get to work with you and hang out was a dream come true. I've never met someone with so much wit and charisma whilst also having the most humility. Plus, we filmed a scene on a moving train and you didn't miss a beat whilst I was clumsily falling over all over the place. Thank you for all your advice and the inspiration you leave all of us with. RIP. One of a kind."

Paul Sarkis/Hulu James Marsters "At a young age Stan Lee opened my eyes to the power of fantasy," the actor, who plays Victor Stein in Runaways, tweeted. "He made me want to be a hero. Fly free, Stan!"

La suite des photos ci-dessous

Marvel Studios Laura Harrier "RIP, Stan Lee," the actress, who played Liz Allan in Spiderman: Homecoming, wrote on Instagram. "I am so honored to have been able to bring one of your characters to life!"