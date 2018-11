La maison de Malibu de Miley Cyrus a brûlé lors des incendies en Californie

Miley Cyrus vient de révéler être une des nombreuses personnes à avoir perdu sa maison à cause des incendies qui font rage actuellement en Californie. "Je suis une chanceuse. Mes animaux et l'HOMME DE MA VIE s'en sont sortis indemnes, et c'est tout ce qui compte pour le moment. Ma maison n'existe plus, mais les souvenirs avec ma famille et mes amis sont toujours là. Je suis reconnaissante de tout ce qu'il me reste", a tweeté Miley Cyrus. "J'envoie tout mon amour et ma gratitude aux pompiers et au département du shérif du comté de L.A. !"

Liam Hemsworth, le fiancé de la chanteuse, n'a pas encore commenté la tragédie.

Le couple, qui possédait une maison de 2,5 millions de dollars composée de quatre chambres à Malibu, fait partie des centaines de milliers de résidents californiens qui ont dû être évacués quand les flammes ont détruit la région. Miley a demandé à ses abonnés d'apporter leur soutien à plusieurs opérations de secours : "Je vous aime plus que jamais." Elle a posté des liens vers Airbnb, le Wildfire Relief Fund de la California Community Foundation, la California Fire Foundation, le Directe Relief, le Fire Relief Fund de l'Entertainment Industry Foundation, la Croix Rouge et le Disaster Relief Fund de United Way.

"Miley est actuellement à l'étranger et n'a pas vu sa maison mais elle est extrêmement triste d'avoir tout perdu dans l'incendie", a confié une source à E! News. "Elle est très reconnaissante que ses chevaux et ses animaux de compagnie soient sains et saufs, mais elle vit très mal cette perte pour l'instant et se sent inutile puisqu'elle est loin de chez elle." Cyrus reste en contact permanent avec Hemsworth, et le "traumatisme d'avoir perdu leurs biens" les a "rapprochés, même s'ils ne sont pas physiquement ensemble". Bien que le couple soit "toujours sous le choc", a ajouté notre source, "ils s'appuient l'un sur l'autre pour se soutenir et se disent constamment combien ils sont reconnaissants de s'avoir l'un l'autre."

D'autres célébrités, comme Gerard Butler, Camille Grammer, Neil Young et Robin Thicke, ont également perdu leur maison dans les incendies. Ce dernier a posté un message sur Instagram, dans lequel il a remercié les pompiers et les volontaires qui "ont risqué leur vie pour essayer de sauver notre maison".