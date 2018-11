D'Idris Elba à Mel Gibson, retour sur les hommes les plus sexy, selon le magazine People

Idris Elba est "l'homme le plus sexy du monde", selon le magazine People.

L'acteur de 46 ans de Luther est le 33e beau gosse à Hollywood à recevoir cette distinction, et le premier noir en 22 ans, depuis Denzel Washington en 1996. Parmi les autres nominés cette année (retrouvez le magazine vendredi) on retrouve Chadwick Boseman, Noah Centineo, Bradley Cooper, Henry Golding, le Prince Harry, John Krasinski, Shawn Mendes, Hasan Minhaj, Chris Pine et Thomas Rhett. Alors, qu'a pensé Idris Elba en apprenant qu'il remplaçait Blake Shelton, le récipiendaire de l'an dernier ? "Je me suis dit : « Sérieux, c'est pas possible. C'est vrai ? » Je me suis regardé dans la glace. Et j'ai pensé : « Oui, tu es assez sexy aujourd'hui. » Honnêtement, c'était juste un sentiment sympa", ajoute-t-il. "C'était une belle surprise, c'est bon pour l'ego, c'est sûr."

Idris rejoint un groupe très restreint d'hommes reconnus par le magazine américain People.

À 29 ans, Mel Gibson a été le premier acteur à recevoir cet honneur en 1985. Lui ont ensuite succédé Mark Harmon (1986), Harry Hamlin (1987), John F. Kennedy Jr. (1988), Sean Connery (1989), Tom Cruise (1990), Patrick Swayze (1991) et – ça en étonnera plus d'un - Nick Nolte (1992). Le couple de stars Richard Gere et Cindy Crawford a été nommé "Couple le plus sexy" en 1993, la seule fois où une femme a été récompensée, avant que Richard ne soit récompensé seul en 1999.

