Toutes les erreurs de Bohemian Rhapsody concernant la vie de Freddie Mercury

Le film indique que le jeune Freddie Balsura — qui utilisait son nom de famille et travaillait comme bagagiste à l'aéroport londonien d'Heathrow à cette époque — a démarré avec Smile, l'ancien groupe de Brian May et Roger Taylor, le soir où leur leader est parti, en réussissant à les convaincre sur le parking après leur concert. Dans la vraie vie, Freddie Mercury était ami avec le groupe depuis le début de 1969, après avoir rencontré son leader, alias le chanteur Tim Staffell , à Ealing Art College. Début 1970, quand ce dernier a lâché Smile, Freddie vivait avec Brian May et Roger Taylor, vendait diverses babioles dans une boutique ambulante de vêtements au Kensington Market avec Roger Taylor et avait clairement exprimé son intention de devenir le chanteur de leur groupe. Il avait également intégré plusieurs groupes avant la genèse de Queen en avril 70.

Dave Hogan/Getty Images

Comment Freddie a rencontré Mary

Dans Bohemian Rhapsody, Freddie rencontre Mary Austin, sa petite amie de longue date, le soir où il rencontre le groupe, lui avouant qu'il aime sa veste, avant de la retrouver à son travail, dans la boutique de mode Biba, quelques jours plus tard pour lui demander de sortir avec lui. La vérité est, en fait, aussi compliquée que sa vie avec Brian May et Roger Taylor. Brian et Freddie avaient l'habitude de fréquenter ce magasin pour admirer les "sublimes" employées, comme l'a expliqué Brian dans le documentaire de 2000 intitulé Freddie Mercury: The Untold Story. Et c'est également lui qui est sorti le premier avec Mary, pas Freddie.

"Le plus étrange, c'est que Mary était quelqu'un que je trouvais fabuleuse, et je sortais un peu avec elle", a-t-il expliqué à Yahoo! Entertainment en 2017. "Et un jour, Freddie est venu me voir en disant : « C'est sérieux entre toi et Mary ? Est-ce que je peux sortir avec elle ? » Et c'est ce qu'il a fait, et ils ont été amants pendant longtemps."