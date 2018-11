Idris Elba est élu "homme le plus sexy de l'année"... et il était temps !

Que pense Elba du fait d'être le fantasme de tous cette année ?

"Ma maman va être très fière", a déclaré la star de Luther.

Quand Fallon lui a demandé de faire "un regard de braise" à la caméra, Elba l'a fait et a pris un air très pensif. Il a aussi fait "un sourire timide" et a gonflé ses muscles en remerciant People de cet honneur "incroyable".

Elba n'en croyait pas ses oreilles quand on lui a annoncé que c'était lui qui ferait la couverture, cette année. "J'ai dit : « Non ? C'est pas possible. Sérieux ? Je me suis regardé dans la glace. Je me suis maté et j'ai fait : « Ouais, t'es quand même sexy maintenant »", explique-t-il avec humour dans les pages du numéro du 19 novembre du magazine. "Non, franchement, ça m'a fait plaisir. Ça a été une belle surprise. Ça a reboosté mon ego." Quand il était petit, l'acteur de 1,90 mètre a déclaré qu'il était "très grand et maigre", alors les filles ne faisaient pas vraiment la queue pour sortir avec lui. "Et mon nom, Idrissa Akuna Elba ? On se moquait un peu de moi", a expliqué la star de Thor : Ragnarok. "Mais dès que j'ai commencé à avoir de la moustache, je suis devenu le mec le plus cool du quartier. J'avais une moustache, j'avais des muscles, d'enfer."

Chaque récompensé apporte quelque chose de différent mais, en général, ils font tous le même effet aux femmes. "On pense vraiment à « sexy » en dehors de l'apparence physique, mais ça aide aussi", a déclaré le directeur de la rédaction, Jess Cagle, à NBC 4 New York il y a trois ans. "On aime un homme qui soit un bon mari et un bon père de famille. On essaie toujours de savoir ce que les lecteurs veulent, et après, on se dispute !"

(E! et NBC font tous les deux partie de la famille NBCUniversal.)