Brad Pitt fait une apparition surprise aux Hollywood Film Awards

Brad Pitt assiste de nouveau aux cérémonies de récompenses.

Si l'acteur de 54 ans n'a pas arpenté le tapis rouge des Hollywood Film Awards 2018 à Beverly Hills, Brad s'est fait remarquer lors d'une apparition surprise sur scène pour remettre le prix du Meilleur nouveau réalisateur à Felix van Groeningen, le metteur en scène de My Beautiful Boy.

La star, dont la dernière apparition publique remonte à mars lors de la fête Gersh pour les Oscars, a coproduit avec Plan B Entertainment le drame dont tout le monde parle. Basé sur deux autobiographies, celle de David Sheff intitulée Beautiful Boy: A Father's Journey Through His Son's Addiction et celle de Nic Sheff intitulée Tweak: Growing Up on Methamphetamines, le film met en scène Steve Carell et Timothée Chalamet dans le rôle des deux Sheff.

"Ce soir, nous célébrons le Belge Felix van Groeningen comme le meilleur nouveau réalisateur de l'année. Un récit sincère, aussi naturel que possible, ce qui est très rare, n'est pas chose facile. Pour y parvenir, cela requiert une introspection brutale, une vulnérabilité et une légèreté dans l'approche", a déclaré Brad Pitt devant un parterre de stars. "Je ne vois pas de meilleur exemple qu'Alabama Monroe, le film fort et magnifique de Felix van Groeningen, nominé aux Oscars en 2014 dans la catégorie Meilleur film étranger. Dans son nouveau film, My Beautiful Boy, et premier long-métrage en anglais, Felix adapte les vraies autobiographies d'un père et de son fils, David et Nic Sheff, et met en lumière les dangers et les défis de l'addiction. Il est interprété avec beaucoup d'émotion par Steve Carell et Timothée Chalamet. My Beautiful Boy illustre un engagement inébranlable entre les deux, et un amour inconditionnel, au-dessus de nous tous."