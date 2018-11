Aucun de nous ne sera jamais aussi cool que Luka Sabbat dans sa nouvelle web-série

Jenner et Hadid font des apparitions auprès de Tyler the Creator et A$ap Rocky dans le deuxième épisode, qui suit le défilé de mode et expo d'art de Hot Mess, dont les invités sont VIP. On ne sera jamais invités, mais on peut au moins faire semblant qu'on y était en regardant la web-série !

La série a commencé lundi sur Freeform Digital.

Hot Mess est produit par Fenton Bailey, Randy Barbato et Tom Campbell pour une société de production primée, World of Wonder. Sabbat est aussi producteur délégué.