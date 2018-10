Lily-Rose Depp pose seins nus et aux côtés de Pamela Anderson

Cette fois, Lily-Rose n'était pas seule pour ces photos. Sur un autre cliché, on la voit poser avec Pamela Anderson pour une photo enjouée et colorée. Elles sont assises dos à dos. L'actrice de Baywatch s'est perdue en compliments en parlant de la jeune mannequin et a déclaré qu'elle la voyait comme une petite sœur. "Lily a un esprit magnifique", a déclaré la playmate au magazine. "Je ressens des liens spéciaux entre nous, comme si Anaïs Nin et moi avions eu une petite sœur, et peut-être les mêmes parents. Lily est très consciente de sa singularité et de sa beauté. [Elle est] innocente mais consciente de cela."

Lily a impressionné d'autres personnes qui ont croisé son chemin, comme le grand gourou de Chanel, Karl Lagerfeld.

"J'ai fait ma première campagne pour [Chanel] quand j'avais 15 ans, ce qui était dingue. Je me souviens que lorsqu'on me l'a annoncé, j'ai cru rêver. Entendre ça quand on a 15 ans... je n'arrivais pas à croire qu'ils voulaient de moi", a-t-elle déclaré en parlant de sa collaboration avec la maison de couture, dont Lagerfeld est directeur créatif. "Karl et moi, on s'est rencontrés quand j'avais huit ans, avec ma mère. Il est trop adorable. Il est très rare de rencontrer quelqu'un comme lui, quelqu'un d'aussi mythique dans tous les sens du terme, qui fait ce métier depuis si longtemps, mais qui soit resté quelqu'un d'adorable et d'accueillant."