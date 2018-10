John Mayer fait des aveux choquants sur sa vie sexuelle

En bon copain dévoué, il s'est plié à sa demande. John a expliqué : "Si c'est après un concert et que la fille me demande : « Chante Your Body is a Wonderland », vous voulez être le genre de mec qui fait : « Non », ou le genre de mec qui fait : « On a toute l'après-midi... » ? Vous jouez le jeu."

Puis, Cazzie a ensuite demandé au chanteur combien de filles il avait eues dans son lit. "Cligne deux fois des yeux si tu as couché avec plus de 800 personnes", a instruit Cazzie. John n'a fait que regarder la caméra des yeux. Puis elle lui a dit : "Cligne une fois des yeux si tu as couché avec plus de 500 personnes." John s'est encore retenu de cligner des yeux, à la grande surprise des internautes qui suivaient en direct.