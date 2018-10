Enrique Iglesias parle de mariage, de sexe et du fait de vouloir être un "papa cool"

Durant son entretien avec ITV, le chanteur a révélé ne pas aimer être éloigné trop longtemps de ses enfants, et c'est pareil pour Ana. Il n'a jamais été éloigné plus de deux semaines. La star, qui est actuellement en tournée en Europe, a précisé que l'ancienne joueuse de tennis l'a rejoint au Royaume-Uni, et que c'est la première fois qu'elle est éloignée de ses enfants.

Quand Enrique est chez eux, il adore amuser ses bambins et essayer de les faire rire.

Le couple de stars s'est rencontré sur le tournage du clip d'"Escape" en 2001 et se fait très discret depuis. La relation entre Enrique et Ana est tenue privée, et ils ne sont pas mariés. "Quand on est avec quelqu'un depuis un certain temps comme c'est mon cas, c'est comme être marié", a-t-il reconnu. "On est ensemble depuis 17 ans, alors quelle différence ça fait ? Je crois au mariage, mais qu'on soit ou non mariés, ça ne fait pas une grosse différence."

Enrique a cependant ajouté : "J'aimerais me marier un jour."

Sa relation avec Ana est d'ailleurs meilleure que jamais. Le chanteur a laissé entendre que sa vie sexuelle avec elle était encore très active, surtout le matin. "C'est exactement ce que je prends au petit-déjeuner", a-t-il dit en plaisantant à Hope.

Il a expliqué au journal britannique The Sun le 9 octobre : "On fait plus l'amour que jamais. Le sexe n'a pas diminué."