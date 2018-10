Julia Louis-Dreyfus reçoit le prix Mark Twain de l'humour et se fait mettre en boîte par Tina Fey et Jerry Seinfeld

Julia Louis-Dreyfus s'est également moquée des stars venues la saluer plus tôt dans la soirée : "Kumail, merci de ta présence. C'est motivant de voir que tu as pu te servir des énormes problèmes de santé de ta femme [Emily V. Gordon] pour une nomination aux Oscars [pour The Big Sick]." Appelant Tina Fey un "génie comique", Julia a ajouté en plaisantant : "Tina a aussi reçu le prix Mark Twain. Vous savez, avant que ça devienne un vrai prix." L'actrice s'en est même pris à sa propre famille : "D'après Wikipédia, j'ai deux fils, Charlie et Henry. Quand on est une femme active, on se préoccupe du temps passé loin de ses enfants. On fait tout pour passer autant de temps que possible avec eux, mais la réalité, c'est qu'on rate des trucs et qu'on a peur de tout faire foirer. Et puis, on reçoit le prix Mark Twain. Je dois avouer que ça valait le coup !"

À un moment donné, l'actrice s'est montrée émue à l'évocation de son récent combat contre le cancer du sein.

"L'année dernière, j'ai eu la chance d'obtenir un Emmy pour ma performance dans Veep, une très grande sensation, et j'ai battu un record pour le plus grand nombre d'Emmys reçus par quelqu'un pour avoir fait quelque chose. Et puis, environ 12 heures plus tard, on m'a diagnostiqué un cancer, un autre concours de circonstances hilarant. Je plaisante à moitié, évidemment. Le cancer n'est pas drôle du tout, mais j'ai passé beaucoup de temps à chercher les moments amusants", a déclaré Julia Louis-Dreyfus, qui en est complètement débarrassée. "Le vieux cliché selon lequel le rire est le meilleur médicament s'est avéré exact, ce qui est une bonne chose, étant donné que c'est avec ça que le gouvernement actuel essaie de remplacer Obamacare."

"Quand je subissais mon horrible chimiothérapie, je faisais venir une bande de membres de ma famille et d'amis avec moi dans ma salle de traitement, et on rigolait bien. Évidemment, j'étais bourrée de médicaments et j'étais plus ou moins consciente, donc je devais être bon public, mais ce que j'essaie de dire, c'est que le rire est un besoin humain fondamental, comme l'amour, la nourriture et un abonnement à HBO. Il n'y a absolument aucune situation qui ne soit pas améliorée par quelques rires. Tout le monde a besoin de rire", a-t-elle dit, visiblement émue. "Le fait d'avoir eu la chance de faire rire les gens pour mon travail est une des nombreuses bénédictions que j'ai reçues dans la vie."

Julia Louis-Dreyfus: The Kennedy Center Mark Twain Prize a également permis de récolter 2,2 millions de dollars pour soutenir des programmes artistiques et éducatifs du centre. PBS, la chaîne publique américaine, diffusera la cérémonie le 19 novembre.