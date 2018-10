Strip-tease, injections aux fesses et vagin éclaté : les 16 fois où Cardi B s'est exprimée sans filtre

Quand elle a expliqué son problème avec l'Oncle Sam

Quand on a du succès, l'argent coule à flot mais comme Cardi l'a découvert cette année, plus on a d'argent, plus on paie d'impôts. Dan un message posté sur Instagram en mars, elle a laissé savoir à l'Oncle Sam et au monde entier que ça lui posait un gros problème. "Oncle Sam, je veux savoir ce que tu fous de mon fric", a-t-elle déclaré, expliquant que les rues étaient "toujours crades" à New York, qu'il y avait "toujours des rats dans les trains", que les prisons n'avaient pas assez d'argent, que l'argent versé à chaque détenu suffisait tout juste pour qu'il ait "deux sous-vêtements [et] une combinaison pour cinq mois". "Qu'est-ce que vous f--tez de mon fric, p--ain ?" a-t-elle réitéré. "Je veux le savoir. Je veux des reçus. Je veux tout voir."

Quand elle a remercié ses détracteurs

En acceptant son prix de Révélation de l'année aux iHeartRadio Awards 2018 en mars, elle a bien évidemment remercié son équipe, ses fans, mais elle n'a pas laissé ses détracteurs de côté. "Et je veux remercier mes détracteurs aussi. Parce que, ha-ha-ha, parce qu'ils téléchargent ma musique pour en parler et la descendre, mais au final, ça m'apporte du fric. Ha-ha-ha", a-t-elle conclu. "Mon album va sortir en avril. OK ? Eh ouais. En avril. Alors surveillez ça de près."

Quand elle a donné son avis franc le soir des Grammys

Dans un moment devenu mythique au micro de notre chère Giuliana Rancic de E! sur le tapis rouge des Grammy Awards 2018, son tout premier, elle a expliqué franchement ce qu'elle pensait de l'événement. "Je me sens bien, un peu nerveuse, submergée : tout !" a expliqué Cardi. "J'ai un nœud dans l'estomac et le vagin !" Ah bon, d'accord !