Comment Peter Dinklage a aidé Jamie Dornan à se préparer pour Cinquante nuances plus claires

Cinquante nuances... plus bizarres.

L'acteur de Game of Thrones Peter Dinklage et Jamie Dornan, qui incarne Christian Grey dans les films torrides pseudo-sadomasos Cinquante nuances, jouent ensemble dans le prochain téléfilm de HBO My Dinner with Hervé. Et pendant le tournage, Dinklage a aidé sa co-vedette à se préparer à retourner des scènes de Cinquante nuances plus claires, le dernier opus de la trilogie, en jouant... sa dulcinée, Anastasia Steele, pour lui faire répéter ses scènes.

"Je lisais une partie du scénario... dans notre loge. il devait retourner des scènes pour Cinquante nuances et je l'aidais à retenir son texte", a déclaré Dinklage dans The Late Show With Stephen Colbert de mercredi. "Je lisais les dialogues de Dakota Johnson. C'était juste pour aider un ami à retenir son texte. D'ailleurs, j'ai super bien joué. C'est vrai."