Découvrez la maison à 13 millions de dollars de Bradley Cooper à New York

Sympa la maison, Bradley Cooper !

L'acteur et réalisateur du film A Star Is Born vient de mettre la main sur une sublime maison dans le quartier de West Village pour la modique somme de 13 millions de dollars (11,2 millions d'euros) et, bien évidemment, il y a de la place pour sa petite famille, sa compagne Irina Shayk et Lea, leur fille d'un an.

La maison de ville à la fois simple et sophistiquée située à New York est de toute beauté avec une superficie d'environ 370 m², et les fameuses briques rouges en façade.

Quand on est une star de cinéma et qu'on joue dans des films comme Very Bad Trip, American Bluff et le très apprécié A Star is Born aux cotés de Lady Gaga, on mérite une nouvelle maison comme celle-ci et surtout on peut se l'offrir !

Les restaurants du quartier tous plus luxueux et divertissants les uns que les autres dans ce quartier huppé de Manhattan ne sont pas mal non plus.