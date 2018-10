Mischa Barton partage la première photo du tournage de The Hills avec Audrina Patridge et Stephanie Pratt

En août, Pratt et Patridge ont été aperçues en train de tourner la série et de se dire bonjour en s'embrassant de loin. La distribution presque entière du reboot s'est retrouvée aux VMA 2018 de MTV où New Beginnings a été annoncé officiellement. Le communiqué de presse expliquait : "The Hills: New Beginnings rassemblera les acteurs d'origine, avec leurs enfants et leurs amis, et suivra leurs vies personnelles et professionnelles à Los Angeles."

Un bon nombre des acteurs originaux reviendront dans New Beginnings, dont Whitney Port, Brody Jenner, Spencer Pratt et Heidi Montag (les Speidi reviennent). Deux des plus grands noms de la série de départ, Lauren Conradet Kristin Cavallari, ont préféré ne pas revenir. Cavallari se concentre sur sa propre série, Very Cavallari, et Lauren "travaille sur sa ligne de vêtements et des œuvres de charité, ce qui la passionne", nous a révélé une source bien informée.

Vu que la plupart des acteurs ont la trentaine et sont mariés, on peut s'attendre à voir leurs enfants faire une ou deux apparitions dans la série tout au long de la saison. Spencer et Heidi sont prêts à mettre leur fils d'un an, Gunnar Stone Pratt, devant les caméras. Port, d'un autre côté, ne sait toujours pas si son fils, Sonny, partagera la vedette avec elle. Elle a déclaré à E! News que Sonny "apparaîtra par-ci par-là parce qu'il fait partie de ma vie".