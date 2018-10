Meghan Markle attend son premier enfant avec le prince Harry

Meghan a poursuivi : "Je pense que pouvoir rencontrer ses tantes, ainsi que Julia et différentes personnes qui étaient très importantes pour sa mère, ça me permet d'une certaine manière de la connaître en partie à travers elles et, bien sûr, à travers lui. Et c'est très spécial. Et vous savez, pouvoir avoir ce genre de liens avec là d'où on vient, et le Botswana qui compte beaucoup pour nous, c'est parfait."

Harry a alors déclaré que Meghan et sa mère auraient été les "meilleures amies".

Le prince a continué : "Elles s'entendraient comme larrons en foire, c'est une certitude, je pense qu'elle serait folle de joie, qu'elle sauterait dans tous les sens, tellement heureuse pour moi, mais comme je l'ai dit, elles auraient probablement été les meilleures amies du monde, Meghan et elle. Il y a des jours comme aujourd'hui où l'avoir près de moi me manque beaucoup pour lui annoncer la bonne nouvelle. Mais vous savez, avec la bague et tout ce qui est en train de se passer, je suis sûr…"

"...qu'elle est avec nous", a conclu Meghan.

"Oui, je suis sûr qu'elle est avec nous, en train de sauter partout quelque part", a ajouté Harry.