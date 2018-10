Justin Bieber a "des remords" pour Selena Gomez, qui continue de se faire soigner

Comment va Gomez à présent ? Une source bien informée a déclaré à E! News jeudi : "Elle reçoit toute l'aide dont elle a besoin. Elle se sent déjà mieux qu'elle se sentait la semaine dernière."

E! News a aussi découvert comment l'ex de Gomez Justin Bieber avait réagi en apprenant la nouvelle.

"Justin et Selena ne sont plus en contact, mais ça l'a rendu triste d'apprendre pour Selena", a déclaré une source de E! News en parlant du duo, qui a décidé de prendre de la distance en mars, après s'être remis ensemble. "Il se sent triste, il a des remords et il sait ce que ça fait de traverser une période difficile. Justin se sent coupable. Il veut aider tout le monde. Il tient vraiment à ce que Selena soit heureuse, et ça le contrarie de savoir qu'elle a des problèmes de santé."

Après sa rupture avec Gomez, Bieber est retournée avec Hailey Baldwin. En juillet, le chanteur de 24 ans interprète de "Baby" a demandé la main de la mannequin de 21 ans alors qu'ils étaient en vacances dans les Bahamas. Le mois dernier, on a appris que les amoureux s'étaient déjà mariés.

"Depuis qu'ils se sont mariés, il se sent accablé et n'arrive pas à gérer ses émotions", a déclaré notre source en parlant de Bieber. "C'est quelqu'un de très émotif, mais il veut faire les choses bien et ça part toujours d'un bon sentiment."