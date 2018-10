Janet Jackson parmi les nominés au Rock and Roll Hall of Fame 2019

Janet Jackson va-t-elle gagner ?

La chanteuse de 52 ans interprète de "Made for Now" fait partie des 15 nominés qui pourraient être intronisés au Rock and Roll Hall of Fame en 2019. Autres musiciens en lice : Def Leppard, Devo, John Prine, Kraftwerk, LL Cool J, MC5, Radiohead, Rage Against the Machine, Roxy Music, Stevie Nicks, The Cure, Todd Rundgren, Rufus feat. Chaka Khan et The Zombies. Il s'agit de la troisième nomination de Jackson. Son nom avait déjà été avancé en 2016 et 2017.

Les artistes sont éligibles 25 ans après la sortie de leur premier disque.

Sur ces 15 artistes, neuf ont déjà été nominés dans le passé. Le nom de Nicks est apparu pour la première fois il y a 20 ans avec Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood, Peter Green, Danny Kirwan, Christine McVie, John McVie et Jeremy Spencer, quand Fleetwood Mac a été intronisé au Hall of Fame.

LL Cool J est nominé pour la cinquième fois. S'il est sélectionné, il deviendra le septième artiste de hip-hop à être choisi. Autres candidats sélectionnés dans le passé mais qui n'ont pas gagné : Kraftwerk (4 fois), MC5 (3 fois), The Zombies (3 fois), Rage Against the Machine (2 fois), Rufus feat. Chaka Khan (2 fois) et The Cure (1 fois).