Keira Knightley critique violemment l'image parfaite de Kate Middleton juste après son accouchement dans un article fort

Keira Knightley n'a pas beaucoup apprécié l'apparence et le comportement de Kate Middleton juste après avoir donné naissance à la princesse Charlotte.

Dans le nouveau livre de Scarlett Curtis intitulé Feminists Don't Wear Pink (And Other Lies) (que l'on pourrait traduire par "Les féministes ne portent pas de rose et autres mensonges" en français), l'actrice s'adresse à elle et à sa fille, Edie, 3 ans, fruit de son union avec James Righton. Dans "The Weaker Sex" (que l'on pourrait traduire par "Le sexe faible"), le nom de l'article, Keira compare son look et son comportement juste après son accouchement à celui de la duchesse de Cambridge, juste après que le Prince Williamet elle ont eu leur deuxième enfant, né le lendemain de la fille de l'actrice.

"Elle est sortie de l'hôpital sept heures plus tard toute maquillée et avec des talons hauts", écrit Keira Knightley, 33 ans. "Le visage que le monde veut voir. Cache. Cache notre douleur, nos corps coupés, nos seins qui fuient, nos hormones qui font rage. Aie l'air magnifique, aie l'air stylée, ne montre pas ton champ de bataille, Kate."

Le lendemain matin, après avoir accouché de Charlotte, Kate, 36 ans, et William, également 36 ans, sont sortis de l'hôpital et ont dévoilé leur bébé à la presse. Rayonnante, la duchesse portait une robe jaune à fleurs, du maquillage et des chaussures à talons, et ses cheveux étaient lisses et coiffés. La vidéo en direct du trio a fait le tour des médias du monde entier à ce moment-là.