Gisele Bündchen se souvient du moment où Tom Brady a révélé avoir mis enceinte Bridget Moynahan

Imaginez la surprise de Gisele Bündchen quand, au bout de deux mois de relation avec Tom Brady, il lui a appris que son ex-petite amie, Bridget Moynahan, avec laquelle il était depuis deux ans, attendait un bébé.

Dans Lessons, le livre de mémoires qu'elle vient de sortir, la top-modèle brésilienne se souvient du jour où celui qui est désormais son époux lui a appris l'incroyable nouvelle, et révèle que ça n'a fait que les rendre plus forts.

Mais avant tout, Gisele dédie son livre à ses enfants, Jack Moynahan, 11 ans, Benjamin Brady, 8 ans, et Vivian Brady, 5 ans, en écrivant : "Merci de votre amour, d'être la lumière de ma vie, d'être des professeurs incroyables et de me permettre de m'aventurer sur de nouvelles routes, et de découvrir des significations plus profondes et de me sentir plus utile. Vous m'inspirez chaque jour à faire tout mon possible pour rendre le monde meilleur."

Dans le chapitre intitulé "Connais-toi toi-même", Gisele se souvient de son premier rendez-vous arrangé avec le quarterback, en décembre 2006. "J'ai vite appris que c'était un battant dans sa discipline, le foot US. Ce qui m'a surprise, et ce qui m'a fait craquer avec le temps, c'est sa gentillesse, sa délicatesse et sa douceur. Tom était et est toujours quelqu'un de solide. Il était aussi proche de ses parents et de ses sœurs que je le suis des miens, et je voyais qu'il était très aimant et partageait de solides valeurs familiales. J'ai compris très vite qu'il ferait un excellent père de famille." À l'époque, leurs deux carrières étaient "au top", ce qui a encore plus rapproché le couple. "Il m'avait expliqué que son but était de jouer encore 10 ans avant de prendre sa retraite, et de fonder ensuite une famille", écrit la top-modèle. Comme Giselle avait 26 ans à l'époque: "Ça semblait être un super projet, et je trouvais aussi qu'il y avait tant de choses que je voulais accomplir dans ma carrière."

"Mais la vie se déroule de manière imprévisible", ajoute Gisele. "Le changement est la seule constante."