Les avocats d'Amber Heard accusent Johnny Depp d'"abus psychologiques"

Ce n'est pas la première fois cette année qu'une interview avec Johnny Depp soulève la controverse.

Dans le GQ britannique de novembre, l'acteur exprime sa frustration à être vu par tous comme un homme violent après que son ex-épouse, Amber Heard, l'a accusé de l'avoir frappée. "Ce qui me blesse le plus, c'est d'être représenté d'une façon qui n'a rien à avoir avec la vérité, vous savez", a-t-il expliqué, ajoutant qu'il ne se voyait pas comme une brute et qu'il savait que les accusations "allaient me coller à la peau et être de plus en plus déformées" avec le temps. "Je ne vais pas faire un concours pour voir qui pissera le plus loin. Dis ce que tu veux, mes avocats s'occuperont du reste", a-t-il ajouté. "Je n'ai jamais rien dit sur ces co--eries."

Depp s'est aussi comparé à Quasimodo du Bossu de Notre Dame, expliquant : "Je voyais que les gens me regardaient différemment à cause des accusations portées contre moi. Et les gens ont commencé à imprimer des trucs dans les magazines : « Il est fou. Faut qu'il se fasse soigner... » Des trucs ridicules." D'un ton de défi, l'acteur ajoute : "Au final, la vérité ressortira..."