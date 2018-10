Shia LaBeouf et FKA twigs roucoulent à Paris

Paris est vraiment la ville de l'amour.

Shia LaBeouf et sa nouvelle copine, FKA twigs(Tahliah Barnett de son vrai nom), se sont montrés très affectueux à Paris ce week-end. Ils se sont promenés ensemble sur les bords de la Seine et on les a vus au Louvre en train d'admirer la Joconde, selon @gabbybiscardi qui a posté la photo sur Twitter. La semaine dernière, l'acteur de Drôles de vacances a été vu en train de sortir de l'appart londonien de FKA twigs et on l'a revu dans son quartier quand ils sont allés faire du jogging et une promenade.

Les rumeurs ont commencé à s'enflammer quand le représentant de LaBeouf a confirmé à E! News que lui et son épouse, Mia Goth, avaient "entamé une procédure de divorce". Il a ajouté : "La séparation est amicale et tous les détails relatifs à la procédure de divorce resteront confidentiels."

LaBeouf et la chanteuse britannique se sont rencontrés l'été dernier lorsqu'ils ont tourné Honey Boy, film que Shia a écrit et dans lequel il tient le premier rôle. Ironiquement, l'ex-fiancé de twig, Robert Pattinson, et Goth font actuellement la promo de leur nouveau film, High Life, ensemble et on les a vus l'un à côté de l'autre au Festival du film de San Sebastián. Selon nos sources, Pattinson et Goth ne sont pas du tout surpris que LaBeouf et twigs sortent ensemble. Notre source a expliqué à E! News que les co-vedettes de High Life étaient, quant à eux, de simples amis. Pattinson est actuellement en couple avec le mannequin Suki Waterhouse.