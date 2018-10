Kanye West se fait huer pendant son discours pro-Trump dans le Saturday Night Live

Kanye a indiqué vouloir se présenter à la présidence des États-Unis en 2020 avant d'ajouter : "On a besoin d'un dialogue, pas d'une diatribe."

"On me met la pression en coulisses du genre : « Ne monte pas sur scène avec cette casquette. » On me met la pression. On me met la pression ! Et puis, on me dit que je suis dans le sunken place [en référence à Get Out]. Vous voulez voir le sunken place ?", a-t-il dit en ôtant sa casquette. "OK. Je vous écoute maintenant."

"Je vais porter ma cape de Superman, car ça veut dire que vous ne pouvez pas me dire quoi faire", a-t-il poursuivi avant de réenfiler sa casquette rouge. "Écoutez votre cœur et arrêtez de suivre votre esprit. C'est comme ça qu'on nous contrôle, qu'on est programmés. Et vous voulez que le monde aille de l'avant ? Essayez l'amour. Merci à tous de m'avoir donné cette plateforme. Je sais que certains d'entre vous ne sont pas d'accord."