Holly Madison et Pasquale Rotella demandent le divorce

C'est fini entre Holly Madison et Pasquale Rotella.

E! News a confirmé que l'ancienne playmate de Playboy de 38 ans et le promoteur EDM de 44 ans avaient demandé le divorce, quelques semaines avant leur cinquième anniversaire de mariage. Au départ, ni Holly ni Pasquale n'avait commenté sur la rupture sur les réseaux sociaux ; E! News a contacté leurs représentants. Ils partagent une fille, Rainbow Aurora Rotella, 5 ans, et un fils, Foresto Leonardo Antonio Rotella, 2 ans. People a annoncé qu'ils avaient rompu cet été, et une source a dit que Holly était à Los Angeles et "allait bien".

Après l'annonce de la nouvelle, Pasquale est allé sur Instagram pour partager sa version des faits. "C'est avec de l'amour dans nos cœurs et un profond respect l'un pour l'autre que Holly et moi avons pris la décision amicale de nous séparer. Tout d'abord, nous sommes à jamais partenaires et parents de deux enfants magnifiques, et nous sommes déterminés à les élever dans un environnement rempli d'amour et de positivité. Holly est une femme douée et une âme magnifique. Nous restons meilleurs amis tout en étant co-parents et en continuant de se soutenir dans nos passions respectives dans la vie", a dit le PDG d'Insomniac Events. "Même si ce n'était pas une décision prise à la légère, Holly et moi nous réjouissons de ce nouveau chapitre de notre relation, et nous savons que l'avenir n'apportera que le meilleur pour nous et nos enfants. Merci de tout votre amour et votre soutien."

Holly a demandé le divorce le 31 août à Las Vegas, selon les documents juridiques obtenus par E! News. Elle a commencé à fréquenter Pasquale en 2011, deux ans après avoir rompu avec Hugh Hefner et quitté la Playboy Mansion à Los Angeles et s'être bâti une nouvelle vie comme artiste à Las Vegas. Elle a mis au monde une petite fille en mars 2013 et a annoncé ses fiançailles trois mois plus tard.

Holly a épousé Pasquale le 10 septembre 2013 au restaurant Blue Bayou à Disneyland, où sa co-star des Girls de Playboy Bridget Marquardt était l'une de ses demoiselles d'honneur. "Tout le monde a pu faire le tour de manège alors qu'on prenait des photos. C'était très sympa", avait dit Holly à E! News une semaine après, ajoutant qu'ils avaient aussi fait un spectacle privé Fantasmic! et une réception à New Orleans Square.