Kerry Washington, ou encore Mandy Moore participent au débrayage de #BelieveSurvivors à travers les États-Unis

Des célébrités, des politiques et des citoyens de tous les États-Unis participent à un débrayage en solidarité avec les femmes qui accusent Brett Kavanaugh, le candidat à la Cour suprême, d'agression sexuelle.

Le Dr Christine Blasey Ford, un professeur de Californie, avance que le juge Kavanaugh l'a pelotée lors d'une soirée lycéenne et lui a couvert la bouche quand elle a tenté d'appeler au secours. "Il essayait de m'agresser et de me déshabiller", a-t-elle précisé au Washington Post.

Depuis que les accusations contre le candidat de la Maison-Blanche ont fait surface le 16 septembre, Christine Blasey Ford et ses avocats sont embarqués dans des tractations ardues avec la commission judiciaire du Sénat et ont fini par accepter qu'elle témoigne jeudi. Dimanche, Ronan Farrow et Jane Mayer du New Yorker ont publié un article dans lequel une autre femme, Deborah Ramirez, avance que Brett Kavanaugh lui a montré son sexe au cours d'une soirée à l'université de Yale. L'intéressé nie les deux incidents et estime qu'on essaie de le "salir" et de le "tuer médiatiquement".

Dimanche, l'organisation Time's Up a appelé à un débrayage national ce lundi. "Les victimes doivent être entendues. Portez du noir et rejoignez le débrayage national lundi 24 septembre à 13 h, heure de la côte est/10 h, heure de la côte ouest, en solidarité avec le Dr Christine Blasey Ford", a tweeté Time's Up. Le mouvement a encouragé les participants à sortir de là où ils se trouvent, que ce soit au travail, chez eux ou à l'école.

Des stars comme Kerry Washington, Emmy Rossum, Jane Fonda, J.J. Abrams et d'autres apportent leur soutien à #TimesUp et à #BelieveSurvivors via les réseaux sociaux.