Vous pourrez vivre vos fantasmes Game of Thrones sur les lieux du tournage dès 2019

"HBO est ravie de célébrer le travail de l'équipe créative de Game of Thrones en préservant ses lieux et en invitant les fans à visiter l'Irlande du Nord et à explorer Westeros en personne", a déclaré Jeff Peters, vice-président du département licence et merchandising de HBO, dans un communiqué. "Nous avons hâte d'ouvrir les portes et de permettre à nos fans du monde entier de partager notre enthousiasme en pénétrant dans les incroyables décors de Game of Thrones. C'est aussi l'occasion de rendre hommage au rôle central qu'à tenu l'Irlande du Nord dans la vie de la série. Partager sa culture, sa beauté et sa chaleur constitue également une énorme source d'inspiration derrière ce projet Legacy."

"Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l'arrivée de ce projet Game of Thrones Legacy en Irlande du Nord. Alors que les fans ont vu les paysages grandioses, les côtes et les montagnes de la série, nous sommes ravis qu'ils aient la possibilité de découvrir pleinement le charme de l'Irlande du Nord et de s'immerger dans le monde de Westeros", a ajouté John McGrillen, le directeur général du tourisme en Irlande du Nord, dans un communiqué de presse. "Le projet Game of Thrones Legacy va changer la donne pour l'Irlande du Nord sur le plan du tourisme mondial. Nous accueillons cette annonce excitante de HBO et nous avons hâte d'accueillir encore plus de visiteurs dans notre beau pays grâce à cela."