Leighton Meester déclare que Gossip Girl n'était pas "l'environnement le plus sain"

Leighton Meester a des sentiments mitigés sur l'époque où elle a fait Gossip Girl.

Pendant six saisons, de 2007 à 2012, l'actrice de 32 ans jouait la mondaine de l'Upper East Side new-yorkais Blair Waldorf dans la célèbre série (basée sur les romans de Cecily von Ziegesar). Meester travaillait depuis des années dans le milieu. Elle avait quitté sa Floride natale pour aller travailler à New York et en Californie.

Comme Meester l'explique dans le dernier numéro de PorterEdit, à Manhattan : "J'allais en cours avec des gens qui, dès leur plus jeune âge, savaient ce qu'ils voulaient faire et fonçaient pour l'avoir". À 14 ans, elle s'est installée à Los Angeles et a décroché des petits rôles : "Des pilotes, la plupart du temps, quelques shootings, des pubs, des trucs de ce genre." Et elle a eu son diplôme tôt, à 16 ans. "Et j'ai commencé à travailler plus parce que si vous êtes jeune mais que vous pouvez travailler comme un adulte, ça fait bien sur votre C.V."

Meester a trouvé le succès en décrochant des petits rôles dans des épisodes de 24 heures chrono, 7 à la maison, Touche pas à mes filles, Preuve à l'appui, Entourage, North Shore : hôtel du Pacifique, Veronica Mars et bien d'autres séries encore. Mais toutes ces auditions étaient épuisantes pour l'actrice, qui avait très peu de relations au début de sa carrière. "C'est un travail vraiment exténuant au niveau émotionnel car les gens qui décident de vous engager ou non se basent sur des choses que vous ne contrôlez pas, dans la plupart des cas. Et entendre à 11, 12, 13, 14 ou 15 ans qu'il faut que vous soyez "professionnel" n'est pas vraiment le genre de compliment qu'on fait à un enfant. Ça peut vous détraquer si vous le prenez dans le mauvais sens", a-t-elle déclaré. "C'est important pour moi, en tant qu'adulte, de faire d'autres choses qui me permettent d'affirmer ma personnalité autrement, et c'est encore plus important pour moi que pour des gens qui ont pu commencer plus tard."