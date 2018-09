Les 5 histoires les plus choquantes et bouleversantes de My Thoughts Exactly de Lily Allen

Auteur publié



4. Elle a mis un coup de tête accidentel à Orlando Bloom pendant la fête d'Halloween de Kate Hudson : en 2014, Allen s'est déguisée en Dr. Luke, producteur de musique, et elle est allée à la fête d'Halloween de Kate Hudson. "Orlando était célèbre bien avant moi, et quand j'ai appris à le connaître, il s'est senti très protecteur par rapport à moi. Mais là, ce n'était plus le cas. C'est un charmeur, Orlando. Il savait que j'étais partante à cette fête. Il l'était aussi. Ou peut-être que non. Peut-être que j'ai présumé que je lui plaisais, car c'était mon truc de penser que je plaisais à tout le monde. Quoi qu'il en soit, je lui ai mis un gros coup de tête et me suis assommée. Ce n'était pas volontaire. J'étais assise à califourchon sur lui, et quand j'ai essayé de m'approcher de son visage, ma tête a tapé la sienne, puis autre chose de plus dur derrière lui. Ce truc-là m'a assommée. J'étais très ivre."

5. Chris Martin l'a contactée pour l'aider à devenir sobre : "Je suis revenue à moi dans la cuisine de Kate Hudson avec Orlando et Chris Martin tentant de me dessaouler", a écrit Allen. "Chris m'a ramenée à la maison de Santa Monica et dans mon délire, j'ai cru qu'il m'avait amenée à l'hôpital."

Plus tard, elle a dit : "Le lendemain matin, j'ai trouvé un Post-it avec son numéro de téléphone qu'il avait mis sur le frigo. « Lily », disait-il. « Chris. Appelle-moi. » Je l'ai appelé. Gwyneth et lui venaient de rompre, mais ils étaient ensemble à Los Angeles pour faire leur « découplage conscient ». Ils m'ont invitée au déjeuner du dimanche."

Allen écrit aussi que Chris et Gwyneth l'ont mise en contact avec leur thérapeute de couple.