Les afters les plus privées et VIP des Emmys 2018

La soirée des Emmys de Hulu à l'hôtel Nomad à Los Angeles

L'animatrice de I Love You, America, Sarah Silverman, a pris des selfies avec deux de ses amies devant l'hôtel. "Son amie a ri et lui a dit de baisser le menton en posant", a révélé une source à E! News. "Sarah a plaisanté en disant qu'elle avait un double menton, et tout le monde a ri."

Dans la soirée, Silverman a retrouvé sa famille. "Elle a posé avec son père tout en étant assise à côté de lui, et ils ont partagé un moment adorable ensemble", a dit la source. "Puis Sarah s'est levée et a pris des photos de toute sa famille." Ailleurs, la star de The Handmaid's Tale : la servante écarlate Elisabeth Moss est passée prendre des photos avec ses co-stars Max Minghella, Yvonne Strahovski et Samira Wiley. "Puis elle a papoté et pris un verre", a dit une source. "Elisabeth et Max ont discuté un moment — ça avait l'air d'être de boulot — et elle est partie 30 mn après."

Alexis Bledel et Vincent Kartheiser ne sont pas restés longtemps non plus. Strahovski, qui est enceinte, "avait l'air de s'amuser avec toutes ses co-stars, mais elle avait aussi l'air fatiguée", selon une source. "Elle s'est assise à sa table un moment et a fini par partir avec son mari."

King a fait le tour, juste avant que John Legend et Chrissy Teigen n'arrivent. "La fête commençait à ralentir", a partagé une source avec E! News. "Ils ont fait repartir la soirée."

Le couple VIP s'est câliné sur le canapé, "et Chrissy embrassait la joue de John. C'était adorable, beaucoup de gestes d'affection adorables ! Ils ont posé pour des photos et avaient l'air très heureux". Teigen a fini par danser et par dire bonjour aux gens. "Chrissy dansait sur du hip-hop qui passait, elle était à fond dedans, elle rappait tous les mots. Chrissy dansait avec son verre de vin en l'air et le sourire aux lèvres. Elle et John se sont beaucoup amusés ensemble. Il la faisait tournoyer, et ils dansaient ensemble au milieu de tout le monde. C'était une sacrée scène !"

Le couple a même formé un cercle de danse quand le titre "APES—T" de Beyoncé et Jay-Z est passé, prenant au passage la star de The Handmaid's Tale : la servante écarlate Madeleine Brewer ainsi qu'un cadre de Hulu. "John a tout filmé avec son téléphone et était tout sourire. Il avait l'air fier que Chrissy se lâche sur la piste de danse", a dit une source. "Madeleine est restée sur la piste de danse et dansait avec n'importe qui et tout le monde. La piste de danse était très animée, et elle s'est lâchée !" Pendant ce temps, les acteurs de Runaways ont posé pour des photos ensemble sur les escaliers de l'hôtel.