Les cinq histoires les plus déchirantes des mémoires de Sally Field, In Pieces

4. Elle a du mal à parler de sa relation avec Burt Reynolds : "Comment écrire ça ? Je tourne en rond, encore et encore, sans me résoudre à m'asseoir et à commencer. Puis-je trouver un peu de vérité dans les lambeaux de ma mémoire, ou les gribouillis de mes journaux intimes, dans les lettres que j'ai écrites et que je n'ai jamais envoyées, ou les lettres qu'il a écrites et qu'il a gardées ?" Sally Field écrit : "Puis-je les rassembler et leur trouver un sens ? Et comment balancer ces pensées, ce réexamen d'une époque si privée et si confuse, quand dans mon esprit, tout ce que je peux voir, c'est la presse en train de tourner autour de nous comme des requins reniflant le sang ? Je veux le protéger de ça, de la presse qui ne cesse de le titiller, le protéger de moi. Mais je ne peux pas. Je vais écrire. Peut-être que je vais abandonner. Peut-être que non. Le problème, c'est que même si je l'efface de la page, je ne peux l'effacer de mon esprit, de mon histoire, de mon cœur. Si je l'écris, peut-être que je finirai par comprendre."

5. Sa mère savait qu'elle avait été maltraitée : les années passent et la mère de Sally Field tombe malade. Une nuit, sa mère admet qu'elle savait que Jocko la maltraitait, mais il lui aurait dit que ce n'était arrivé qu'une fois. Sally Field explique à sa mère que c'est faux, mais qu'elles peuvent en reparler plus tard. Elles ne l'ont jamais fait. "Je n'en ai plus jamais parlé", écrit la star. "Je n'en avais pas besoin."