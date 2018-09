Les 9 moments choc des Emmy Awards 2018

5. Rira bien qui rira le dernier : Hannah Gadsby, on t'attendait depuis toujours. L'humoriste australienne, dont le stand-up Nanette a été le plus discuté de l'année (mais est-ce du stand-up ?), a fait ses débuts aux Emmys en tant que remettante dans la catégorie Meilleur réalisateur d'une série dramatique (Stephen Daldry, The Crown, merveilleux) et, à la manière de Glenn Weiss, a profité de ce moment pour dire quelque chose d'important. Dans son cas, ce fut pour se moquer gentiment des humoristes mâles (et surtout des hommes en général) qui se demandaient si Nanette était vraiment du stand-up, parce que certains des sujets abordés comme la sexualité, les agressions sexuelles, l'identité et l'acceptation de soi, ne sont techniquement pas des sujets dont on rit (même si le 3 Mics de Neil Brennan a le même concept, à savoir, une blague, une blague, une blague, un sujet très sérieux, une blague, une blague et personne ne s'est jamais plaint que Netflix présente ça comme du stand-up...)

"Ce n'est", a déclaré Hannah Gadsby en marquant une petite pause, et en remarquant qu'elle était en prime time à la télé, "pas normal. Le monde perd un peu la boule. Je veux dire que quelqu'un comme moi, quelqu'un qui vient de nulle part, décroche ce super job, un costard gratuit, de nouvelles bottines, juste parce que j'aime pas les hommes… Je plaisante, bien sûr. C'est une blague, les gars, du calme. Hashtag-PasTouslesHommes, mais une bonne partie. Non, c'est juste une blague, mais c'est quoi une blague, ces derniers temps ? On ne sait pas, personne... Personne ne sait ce qu'est une blague, surtout les hommes ! Pas vrai, les gars ?! C'est pour ça que je présente seule. Il y a un gagnant."

Hannah a également ajouté en plaisantant que Stephen Daldry n'était pas venu chercher son prix à cause d'elle. Nous, on a bien aimé ses blagues.