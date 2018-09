Les meilleures réactions du net aux Emmy Awards 2018

Les Emmy Awards 2018 étaient un grand soir. Pour commencer, il y a eu une demande en mariage en direct. Elle a dit oui ! Mais ce n'était pas le seul grand moment de la soirée. Les Fab 5 ont discuté avec la star de This Is Us, Mandy Moore, sur le tapis rouge. Betty White a fait un discours drôle et émouvant et a même craqué quand Alec Baldwin lui a fait le baise-main ("Vous pensez que je vais rater ma chance quand elle se présente ?"). Jeff Daniels a remercié son cheval quand il a gagné pour Godless. La star de Westworld, Thandie Newton, a déclaré dans son discours : "Je ne crois pas en Dieu, mais je vais devoir la remercier ce soir." Et Henry Winkler a remporté son premier Emmy après 43 ans de carrière.

La superstar des Gif, Chrissy Teigen, ne nous a pas déçus non plus. Connue pour ses réactions très prononcées lors des moments les plus étranges, elle a offert aux internautes une autre expression dans laquelle on se retrouvera tous.

Les remises de prix sont toujours une bonne excuse qui permettent aux Twittos de s'adonner à l'art des mèmes. Ce soir n'a pas fait exception à la règle. Larry Wilmore a qualifié la demande en mariage magique de Glenn Weiss à Jan Svendsen de "MEILLEUR MOMENT DE L'HISTOIRE DES EMMYS".

Trouvez ci-dessous quelques-unes des meilleurs réactions à la soirée des Emmy Awards 2018.