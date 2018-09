Emma Thompson balance ses vérités sur les relations, les histoires d'amour et la vieillesse

La star britannique s'identifie également aux problèmes liés au vieillissement pour les femmes dans un milieu encore dominé par les hommes.

"C'est vraiment ennuyeux d'être une femme et de continuer à se dire : « Est-ce que je dois encore me taper l'histoire d'un type qui fait des trucs de mecs que j'ai déjà vue un million de fois ? » Donc, je m'ennuie. La différence aujourd'hui, à mesure que je vieillis, c'est que mon ennui me libère. Je ne me prends plus la tête. Je suis libre d'aller chercher de nouvelles idées, de nouvelles voix. Je peux rejeter plein de choses avec confort et assurance. C'est fantastique d'avoir mon âge. Je suis vieille", a ajouté l'actrice de Good Morning England pendant l'interview.

"On n'arrête pas de voir des films où des hommes plus âgés ont de super rôles et pas des femmes plus âgées. Mais je suis une actrice de genre, ne l'oubliez pas. Si vous êtes en forme et que vous êtes une actrice de genre, vous êtes mieux lotie parce que vous ne luttez pas contre le physique que vous aviez."