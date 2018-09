Cinq infos à retenir de l'interview-vérité de Soon-Yi Previn, à propos de Woody Allen et Mia Farrow

Soon-Yi Previn, la femme de Woody Allen et fille adoptive de Mia Farrowet André Previn, brise son silence par rapport aux scandales et aux rumeurs entourant sa famille.

Dans un long portrait dans le magazine New York, Soon-Yi évoque son enfance et sa relation précaire avec sa mère. "Je n'arrive pas à me rappeler de souvenirs plaisants", a-t-elle avoué à Daphne Merkin de New York.

Soon-Yi a d'abord rencontré Woody Allen via Mia Farrow. Le réalisateur et l'actrice étaient en couple quand Soon-Yi était plus jeune. Ce n'est que plus tard que la relation amoureuse entre Soon-Yi Previn et Woody Allen a créé une plus grande dissension entre Soon-Yi et sa mère, surtout après que celle-ci a découvert des photos de sa fille nue chez Woody Allen. "Je suis une paria", a-t-elle dit au cours de l'interview.

Tout au long du portrait, Soon-Yi a parlé en toute franchise de Mia Farrow, en dressant d'elle un portrait peu flatteur. Soon-Yi a insisté sur le fait que sa relation avec Woody Allen n'était pas une revanche sur sa mère qui l'aurait élevée dans un environnement abusif, selon elle. "Je n'ai pas ressenti le besoin de lui écrire une lettre pour me venger, ou rendre la pareille à Mia, rien de tout ça", a-t-elle déclaré au magazine.

Le portrait de Soon-Yi est fait de commentaires très directs avec un travail d'introspection sur son passé et son présent. Voici les cinq plus grosses révélations de l'article.