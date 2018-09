Ariana Grande brise son silence concernant la mort de Mac Miller

Ariana Grande brise enfin son silence autour de la mort de son ex Mac Miller, déclarant dans un message touchant qu'il était "l'âme la plus bienveillante et la plus douce remplie de démons qu'il ne méritait pas" sur les réseaux sociaux.

Le rappeur, Malcolm McCormick de son vrai nom, a été retrouvé mort dans sa maison de Los Angeles la semaine dernière après une apparente overdose. Il avait 26 ans. En 2013, Ariana Grande, 25 ans, et lui avaient collaboré sur la chanson "The Way", avant d'être en couple pendant au moins un an et demi, puis de finalement se séparer plus tôt cette année.

Vendredi, la chanteuse a posté une vidéo sur Instagram de son ex lors d'un dîner. Il y apparaît tout sourire.

"Je t'ai adoré dès que je t'ai vu, quand j'avais 19 ans, et ce sera toujours le cas", a-t-elle écrit. "Je n'arrive pas à croire que tu ne sois plus là. Je n'arrive pas à réaliser. On en avait parlé. Tellement de fois. Je suis tellement en colère, je suis tellement triste que je ne sais pas quoi faire. Tu étais mon ami le plus cher. Pendant si longtemps. Au-dessus de tout. Je suis tellement désolée de ne pas avoir pu alléger ou ôter ta douleur. C'était vraiment ce que je voulais. L'âme la plus bienveillante et la plus douce remplie de démons qu'il ne méritait pas. J'espère que ça va maintenant. Repose en paix."