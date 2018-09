La victime du délinquant sexuel de The Predator remercie Olivia Munn de l'avoir défendue

"Le soutien peut recouvrir plusieurs formes. Parfois, il suffit juste qu'une personne parle pour vous et reconnaisse votre valeur en tant qu'être humain. J'ai énormément de chance d'avoir un père et une mère qui m'aiment sans réserve. Mon père m'a soutenue pendant ma guérison et ma croissance et je ne pourrai jamais le remercier assez. Je suis éternellement reconnaissante envers ce qu'a fait Olivia Munn. Elle m'a défendue. Elle a pris position pour moi. En conséquence, elle a défendu tous ceux qui ont souffert comme moi. Être reconnue par un inconnu, en public sur ce sujet est extrêmement valorisant. La réaction positive sur les réseaux sociaux envers Olivia Munn est réconfortante et je me sens énormément soutenue."

Paige Carnes a poursuivi : "Je n'ai aucune honte par rapport à ce qui m'est arrivé. Ce n'est pas moi qui dois vivre avec cette honte. Je m'appelle Paige Carnes, anciennement la mystérieuse victime. J'espère que tous ceux qui ont souffert comme moi recouvreront leur voix et leur humanité."

Olivia Munn a répondu à l'intéressée sur Instagram : "Chère Paige,⁣ ton courage et ta force en sortant de l'ombre et en « dévoilant ton identité » sont très impressionnants.⁣⁣ ⁣⁣⁣Il ne fait aucun doute qu'en t'exprimant aujourd'hui avec autant d'éloquence, tu as inspiré beaucoup d'autres rescapés.⁣⁣⁣ MERCI pour ton courage et ton intrépidité⁣⁣⁣ ⁣⁣❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️⁣⁣⁣ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️⁣⁣⁣ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️⁣⁣⁣ #plusdemysterieusevictime."