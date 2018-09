Scooter Braun avait "peur tous les soirs" que Justin Bieber ne meure d'une overdose

Le choix de Bieber d'être clean a été bel et bien le sien. Braun a dit dans le podcast : "Je crois qu'il a fait le choix conscient de changer, pendant un an et demi, j'ai échoué misérablement à tenter de l'aider, car pendant un an et demi, il n'a pas changé... Et un jour, il s'est réveillé et a dit : "Hé, il faut que je te parle. Je ne veux plus être cette personne."

Braun a insisté pour dire qu'aujourd'hui, Bieber — un homme fiancé à Hailey Baldwin et sortant des hits — était "le résultat de ses propres décisions, et celles de personne d'autre".

Il a dit que le musicien était "un jeune homme extraordinaire avec une vie extraordinaire".

Braun a continué : "Et il se plaignait, avant, il résistait, et c'est là qu'il a sombré, mais quand il a accepté sa responsabilité et s'est regardé lui-même dans la glace au lieu de ce que faisaient les autres, c'est là qu'il a assumé et qu'il s'est remis."

Même Bieber sait qu'il a fait du chemin depuis l'époque du dragster et des bêtises. En avril 2017, il a posté une photo sur Instagram montrant une comparaison de Bieber 2014 (photo judiciaire) et Bieber 2017 (selfie). "J'ADORE parce que ça me rappelle que JE NE SUIS PAS EXACTEMENT OÙ JE VEUX ÊTRE, MAIS DIEU MERCI JE NE SUIS PLUS OÙ J'ÉTAIS !! LE MEILLEUR RESTE À VENIR VOUS Y CROYEZ ?", a-t-il écrit en légende.

Oui, on y croit, Justin.