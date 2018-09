La disparition de la star chinoise Fan Bingbing inquiète

D'après The Hollywood Reporter, la star n'est pas apparue en public depuis le 1er juillet. De plus, on n'a que peu de détails concrets qui expliqueraient qu'on ne l'a ni vue ni entendue depuis. Le magazine a fait quelques conjectures pour expliquer cette disparition, comme une possible fraude fiscale en Chine qui impliquerait Fan Bingbing. Selon THR, les agents de la star nieraient les allégations. Et pourtant, le scandale aurait mené à une enquête concernant les "contrats Yin-Yang", où deux contrats sont utilisés pour un même travail, depuis que les autorités de régulation des médias en Chine essaient de limiter les revenus de leurs plus grands acteurs afin d'éviter qu'ils "vénèrent l'argent" et qu'ils se concentrent sur les "bénéfices sociaux" du cinéma.

Toujours selon THR, un tabloïd hong-kongais prétend que la star aurait été vue aux services d'immigration de Los Angeles, tandis que le journal chinois Securities Daily a avancé avant de se rétracter que Fan Bingbing aurait été placée "sous contrôle" par les autorités chinoises et "accepterait la décision de justice".

Les articles ont également fait part d'un rapport de Responsabilité sociale des stars du cinéma et de la télévision en Chine pour l'exercice 2017-2018, qui, selon la BBC, classe les célébrités chinoises en fonction de leur "travail, de leurs actions caritatives et de leur intégrité personnelle". Fan Bingbing aurait reçu un zéro et serait arrivée dernière.