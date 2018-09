Les Black Eyed Peas sortent leur premier single en 10 ans, sans Fergie

Et il n'en resta plus que trois.

Les Black Eyed Peas ont annoncé la sortie d'une nouvel album intitulé Masters of the Sun, prévu le 12 octobre, mais Fergie ne chantera pas avec eux. will.i.am, apl.de.ap et Taboo vont de l'avant sans l'interprète de "Big Girls Don't Cry".

Leur nouvel album va faire suite à la sortie de leur nouveau single, "BIG LOVE", qui "traite de la violence des armes à feu, de la violence policière, de la déconnexion liée aux réseaux sociaux, des relations raciales aux États-Unis, de l'essor du mouvement extrémiste alt-right et du climat politique incertain dans leur pays, tout en rappelant au monde l'importance et le pouvoir de l'amour et de l'espoir". Le single fait écho à leur hit de 2003 "Where is the Love?"

Les bénéfices de la chanson seront reversés à la March For Our Lives et à la fondation Families Belong Together.