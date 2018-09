Sally Field se souvient des abus sexuels de son beau-père et de s'être fait avorter quand elle était adolescente

Des mémoires de la vie de Field ne seraient pas complets sans mention d'une de ses relations les plus célèbres, celle avec Burt Reynolds, qui est décédé la semaine dernière. Elle a dit au Times que leur relation était "perturbante et compliquée, et non sans amour et affection, mais extrêmement compliquée et blessante pour moi".

Dans le livre, la star décrit Reynolds comme "fanfaron et charismatique", selon le Times, mais aussi autoritaire et incapable de l'accepter telle qu'elle était. Elle a aussi écrit sur son abus de Percodan, Valium et autres barbituriques en faisant Cours après moi shérif, ainsi que des injections à la poitrine.

Quand il a été examiné à l'institut cardiaque de Miami comme prévu par Field, elle a écrit qu'il avait mal réagi face à ses suggestions d'aller en thérapie pour le stress et l'anxiété. Elle a aussi dit au Times que, à travers la relation, Field "exorcisait quelque chose qui devait l'être", après les abus sexuels de son beau-père. "J'essayais de faire en sorte que ça marche, cette fois", a-t-elle dit.

"Cela lui ferait du mal", a-t-elle dit au journal au sujet du livre. "J'étais contente qu'il ne le lise pas, qu'on ne lui pose pas de questions là-dessus et qu'il n'ait pas à se défendre ou à rétorquer, ce qu'il aurait sans doute fait. Je ne voulais pas lui faire davantage de mal."