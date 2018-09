Lady Gaga décrit les effets durables de son traumatisme de viol

L'actrice de A Star Is Born a parlé en détails de ses symptômes de TSPT qu'elle continue d'endurer. "Je me sens abasourdie. Ou rachitique. Vous savez, le sentiment quand on est sur des montagnes russes, et on est sur le point de faire la grande descente ? Cette peur et le trou à l'estomac ? Mon diaphragme se fige. J'ai du mal à respirer. Mon corps entier a des spasmes. Et je commence à pleurer", a dit Gaga à Vogue. "C'est ça que ressentent les victimes de traumatismes tous les jours, et c'est horrible. Je dis toujours que le traumatisme a un cerveau. Et il trouve son chemin dans tout ce que vous faites."

Une de ses manifestations a été la fibromyalgie et les douleurs nerveuses résultanttes, dont elle a parlé en 2017, et davantage dans son documentaire de Netflix, Gaga: Five Foot Two.

"Je suis agacée quand les gens ne croient pas à la fibromyalgie", a dit la star à Vogue. "Pour moi, et pour tant d'autres, c'est un cyclone d'anxiété, de dépression, de TSPT, de traumatisme, et de panique, des phénomènes qui font surchauffer le système nerveux, et ensuite, par conséquent, on souffre de douleurs nerveuses."

Comme elle a continué : "Les gens doivent avoir plus de compassion. La douleur chronique, ce n'est pas une blague. Tous les jours, on se réveille sans savoir comment on va se sentir."