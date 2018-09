Olivia Munn "seule" dans le scandale The Predator : "Mon silence n'est pas à vendre"

Munn était horrifiée quand ses co-stars Boyd Holbrook, Key et Trevante Rhodes ont semblé faire une ovation à Black durant l'avant-première. "Je me suis retournée et j'ai vu les gars se lever, et j'étais assez perdue, car je n'avais pas eu de nouvelles d'eux de la journée. Tout le monde était assis, et ce n'était pas une ovation énorme pour lui", a-t-elle dit à Vanity Fair. "J'ai trouvé qu'il était approprié d'applaudir, mais de faire le geste de se lever, surtout à ce moment... Et en privé, je savais que personne ne m'avait contactée pour dire : «Ça va ?» J'étais assez mal." Munn a contacté ses co-stars au sujet de Striegel des semaines avant, mais elle a dit qu'aucun d'eux n'avait voulu la soutenir publiquement ou condamner son casting. "Je ne voulais pas qu'ils soient pris par surprise comme moi, et je les ai encouragés à émettre une déclaration après que le LA Times nous a contactés. J'ai été surprise qu'aucun d'eux ne le fasse. C'était leur choix."

Le lendemain, Munn a pris un jour de maladie lors d'un junket.

Inutile de dire que ça a été une tournée promotionnelle révélatrice et déprimante.

"La réalité, c'est que certains portent des pin's Time's Up et disent soutenir le mouvement", a dit Munn, mais "il y a des gens dans le mouvement qui ne soutiennent pas vraiment la cause."