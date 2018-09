Burt Reynolds meurt à 82 ans

Et plus récemment, il a travaillé sur différents projets y compris les films Defining Moments et Once Upon a Time in Hollywood avec Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. D'ailleurs, sa nièce a dit que son oncle "se réjouissait de travailler avec Quentin Tarantino et l'incroyable distribution".

Burt laisse derrière lui son fils Quinton, que l'acteur a adopté avec Loni Anderson alors qu'il n'avait que trois ans.

"Je veux remercier tous ses incroyables fans qui l'ont toujours soutenu et encouragé à travers les collines et les vallées de sa vie et carrière", a dit la famille dans une déclaration. "Ma famille et moi apprécions tout l'amour exprimé pour mon oncle, et je demande à chacun de bien vouloir respecter la vie privée de notre famille pendant cette période difficile."

Nos pensées et prières vont à la famille de Burt durant cette épreuve.