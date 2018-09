Janet Jackson parle de son rôle de maman et d'apprendre à aimer son corps

À cette étape de sa vie, Janet Jackson sait qui elle est et ce qu'elle veut.

La chanteuse de 52 ans fait la couverture du numéro de beauté de InStyle. Lors d'une interview très large avec la rédactrice en chef Laura Brown, la légende parle de tout, de sa vie de mère célibataire à la façon dont elle a appris à aimer son corps après avoir passé une vie entière sous le feu des projecteurs.

Jackson a passé beaucoup de l'année dernière sur les routes avec son fils, Eissa Al Mana, qui a 20 mois. À cause de son emploi du temps très chargé — la tournée State of the World de Jackson prend fin le 2 octobre à Atlantic City — elle maintient un rythme très strict pour son fils. "Mon fils, Eissa, se réveille entre 7h30 et 8 h. Je change sa couche. Le petit-déjeuner est préparé et il mange. Je retourne dans ma chambre et je réponds à mes e-mails. Car je reçois plein de messages la nuit", a-t-elle dit. Après ça, "je me lave le visage, je me brosse les dents, je me remets au lit, je réponds à plus de messages, je passe des appels, et vers 10 h, je petit-déjeune, et mon fils prend son deuxième petit-déjeuner avec moi. Il s'assied sur mes genoux, et on mange ensemble. La plupart du temps, je me prépare vers 11 h. Je me douche et tout ça. Puis je fais du sport ou j'en fais à la salle de concert."

L'interprète de "Made for Now" fait du sport avec son entraîneuse Paulette Sybliss pour rester en forme, mentalement et physiquement. "C'est très important. D'abord, ça m'a aidée pendant ma grossesse. Quand j'étais à New York, je marchais et je faisais des escaliers tous les jours. Le docteur m'avait dit : «Tant que vous ne souffrez pas et que vous n'avez pas de problèmes et que ce n'est trop pour vous, n'hésitez pas.»" Comme la plupart des gens, Jackson a "eu des grands moments de fainéantise", ainsi que "des moments où j'étais à fond. Alors ça dépend où je suis ou ce que je fais à ce moment de ma vie".

"Il y a eu des fois où j'ai appelé Paulette et dit : «Je ne ferai pas la séance de sport»", a dit Jackson, qui fait passer le sommeil en priorité. "Elle sait combien ma vie est dingue, et elle comprend. Parfois, j'ai un appel en urgence et je dis : «Je veux vraiment faire du sport, mais je ne sais pas dans combien de temps.» Elle me dit : «Si tu veux, je t'attends.» Et d'autres fois, je suis épuisée mentalement, et on fait juste une marche de 3 km et on parle, et ça fait un bien fou."