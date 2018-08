Quentin Tarantino choisit la fille d'Uma Thurman pour jouer dans Once Upon a Time in Hollywood

Est-il temps de faire table rase du passé ?

Maya Hawke, la fille d'Uma Thurman et Ethan Hawke, a été choisie par Quentin Tarantino pour jouer dans Once Upon a Time in Hollywood, son nouveau film au casting prestigieux, selon Deadline. Parmi les nouveaux arrivants, on retrouve Lena Dunham de Girls, Austin Butler de The Carrie Diaries et la star de cinéma chilienne Lorenza Izzo.

Maya Hawke devrait apparaître dans la saison 3 de Stranger Things, après avoir joué dans la minisérie Little Women.

Le choix de l'actrice dans le film ressort du fait de la relation de sa mère avec le célèbre réalisateur américain. Plus tôt cette année, Uma Thurman a évoqué son passé tumultueux avec le metteur en scène d'Inglourious Basterds et sur la fois où elle s'est sentie en danger pendant une cascade pour Kill Bill. Dans un portrait du New York Times, l'actrice de Pulp Fiction a expliqué s'être sentie mal à l'aise en conduisant la célèbre décapotable bleue en passant d'un modèle avec une boîte manuelle à une boîte automatique. Tarantino aurait refusé qu'elle soit doublée pour la scène à bord du véhicule. "J'étais coincée dans un engin de mort", a-t-elle reconnu.