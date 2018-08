Chris Hemsworth promet de ne pas exploiter ses enfants sur les réseaux sociaux

En gros, Hemsworth et Pataky veulent garder le contrôle sur les parties de leur vie privée qu'ils partagent avec le public. Et même si l'attention des paparazzis s'est amoindrie depuis qu'ils sont partis en Australie, elle n'a pas totalement disparu. Par exemple, Hemsworth était récemment de sortie avec ses enfants et les paparazzis sont apparus. Hemsworth les a ignorés jusqu'à ce qu'un de ses fils enlève son maillot de bain. "Il est nu, et je regarde, et ils photographient encore ! J'ai couru vers eux, et ils ont su. J'ai dit très clairement : « Vous n'avez pas intérêt »", a-t-il dit. "J'étais prêt à détruire leurs appareils photo."

Ça n'a pas toujours été comme ça. Au début à Hollywood, Hemsworth se souvient : "Je me souviens que j'essayais d'être Colin Farrell. Je me disais : « Les gens adorent les bad boys. » Ceux qui sortent, qui n'ont pas froid aux yeux. Mais tout le monde s'en fichait. Il n'y avait pas la présence des paparazzis, ni des réseaux sociaux, ni le côté immédiat de toutes ces plateformes." Thor — et la célébrité qui en a découlé — ont tout changé.

Faire des films est toujours une partie importante de la vie de Hemsworth, mais ce n'est pas tout non plus. "Je ressens une certaine aise pour la première fois depuis des années. Je ne dis pas ça comme évaluation de mes accomplissements", a dit Hemsworth, qui tourne actuellement le nouveau film Men in Black avec Tessa Thompson. "Je veux dire que je suis satisfait de ce qui se passe et je suis détendu et ouvert."

Mais ne vous méprenez pas : Hemsworth est toujours très compétitif.

Récemment, à l'école de sa fille, Hemsworth a concouru dans une course de papas, et on s'en doute, il a gagné. "Il y a eu cette vague de bonheur. Je me retourne, et je dis : « Où est ma fille ? » Et elle : « Papa, tu as gagné ? » Et moi : « Si j'ai gagné ? Tu n'as rien vu ?! » Ils m'ont donné un autocollant pour la première place", a-t-il dit fièrement. Pataky, qui a raté la course, car elle travaillait, aime son enthousiasme. "Je ne l'ai jamais vu aussi excité, même en décrochant un gros rôle. C'était sans doute la meilleure chose qui lui soit arrivée de sa vie, c'est drôle, non ?" a dit la star de Horse Soldiers, en riant. "Avec tout ce qu'il a accompli..."