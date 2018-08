60 folles infos que vous ignoriez probablement à propos de Madonna

51. En 2017, elle a ouvert l'hôpital Mercy James Institute for Pediatric Surgery and Intensive Care à Blantyre, au Malawi, portant le nom de sa fille adoptive.

52. Au cours de sa carrière, Madonna a eu deux clips interdits par MTV : "Justify My Love" en 1990 et "What It Feels Like for a Girl" en 2000.

53. Son single de 2005 "Hung Up" comprend un extrait du titre "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)" d'ABBA. Le groupe suédois n'a donné son accord que deux fois pour qu'on se serve de ses chansons dans ce but.

54. En 2007, après avoir quitté Warner Bros. Records, Madonna est devenue la première artiste à signer un contrat 360 sur 10 ans avec Live Nation pour 120 millions de dollars.

55. En 2017, elle a laissé New York derrière elle et a entamé un nouveau chapitre de sa vie en s'installant à Lisbonne, en Espagne, avec ses enfants adoptifs.